Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank свыше 25,4 миллиарда рублей по 47 исполнительным производствам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

В публикации отмечается, что производства были возбуждены по исполнительным листам и судебным приказам, выданным Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Также, с мая 2024 года у банка остался неоплаченный исполнительский сбор почти на 14,5 млн рублей.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании с Euroclear Bank €200 млрд в пользу Центрального банка России.

Ранее турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear.