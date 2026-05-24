В ЕС вступил в силу запрет на операции с цифровым рублем

Максим Блинов/РИА Новости

Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем вступает в силу 24 мая. Его ввели в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.

Кроме того, 24 мая начинает действовать и запрет на операции с цифровым финансовым активом RUBx. Авторы 20-го пакета также включили в санкционный список операции с рублевым стейблкоином A7A5. Запрет на них действует с 25 ноября 2025 года.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, который официально открыл дорогу цифровому рублю и закрепил создание специальной платформы для его работы.

Выпускать цифровую валюту может только Банк России. Он же отвечает за платформу, где будут храниться такие рубли.

Поначалу регулятор планировал запустить цифровой рубль для всех в 2025 году. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение придется перенести. Бизнес и банки просили доработать технические детали и протестировать экономическую модель. В результате окончательный переход к широкому обращению цифрового рубля назначен на 1 сентября 2026 года.

Ранее в Госдуме предложили ЦБ выдавать кредиты в цифровых рублях.

 
