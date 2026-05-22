В Сбере поддержали инициативу использования счетов эскроу для любой ипотеки на ИЖС

Анатолий Попов: Сбер выдал кредитов на 20 млрд рублей на ИЖС с лета 2024 года

Сбер поддерживает инициативу использования механизма эскроу для любой ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Он отметил, что инициатива обеспечивает прозрачность и защищает всех участников сделки.

«Подобная инициатива уже реализована на рынке многоквартирных домов при переходе на 214-Ф3. Логика здесь аналогична: эскроу способствует цивилизованному развитию частного домостроения. Мы положительно оцениваем эту идею и готовы активно участвовать в ее реализации», — сказал он.

По словам Попова, дефицит ликвидного залога у небольших подрядчиков мешает банкам активно финансировать ИЖС.

«Банки видят в этом основной кредитный риск. Рынок ИЖС также проходит адаптацию к нормам 186-ФЗ», — сказал он.

Попов подчеркнул, что Сбер с лета 2024 года выдал более 4,5 тыс. кредитов на 20 млрд рублей на ИЖС, а с марта 2026 года запустил возобновляемую кредитную линию.