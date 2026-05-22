Эксперт перечислил признаки мошенничества при инвестировании

Мошенники в сфере инвестиций часто предлагают начать вложения с небольших сумм. Такая тактика усыпляет бдительность жертвы и подталкивает к дальнейшим переводам. Об этом в беседе с РИАМО предупредил эксперт по финансовым рынкам, основатель CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.

Специалист перечислил признаки, при появлении которых стоит немедленно прекратить общение с «брокером» и ни в коем случае не переводить деньги. Среди них: предложение перевести взнос на карту физического лица или на криптокошелек, использование P2P-платежей вместо официальных реквизитов компании, просьба не сообщать банку, что деньги идут на инвестиции, обещание гарантированной прибыли и фраза об «ограниченности мест».

«Если небольшая сумма уже ушла, главная ошибка — пытаться отыграться. Это именно то, на что схема и рассчитана. Нужно сразу остановить любые новые переводы, сохранить чеки, переписку, реквизиты, адрес сайта, номера телефонов и обращаться в банк и полицию. И ни в коем случае не платить никакие «комиссии за вывод», — подчеркнул Мокров.

До этого сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему со «встречным переводом» при обещании крупного выигрыша, дохода от инвестиций или иной выплаты.

Когда человек пытается получить якобы причитающиеся ему деньги, ему сообщают о необходимости внести дополнительную сумму под предлогом «верификационного депозита», «гарантийного перевода», «антифрод-проверки», «конвертационного платежа».

