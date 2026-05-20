Новак заявил, что мировые рынки не справятся без российской нефти

Вице-премьер РФ Новак: мировые рынки не смогут справиться без российской нефти
Владимир Астапкович/РИА Новости

Мировые рынки сегодня не способны обойтись без российской нефти и нефтепродуктов. Об этом телеканалу «Россия-24» во время визита российской делегации в КНР заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что ситуация на рынке очень напряженная из-за ограничений в Ормузском проливе.

«Поэтому для того, чтобы обеспечить рынок поставками энергоресурсов, даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают отмены санкционных ограничений», — сказал Новак.

Вице-премьер РФ привел в пример Великобританию, которая отменила запрет на закупку нефтепродуктов, выработанных из российской нефти.

16 мая истек срок действия лицензии на поставки российской нефти, которую США продлили 17 апреля. Затем стало известно, что Минфин США решил пролонгировать срок действия лицензии еще на 30 дней.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешения на продажу российской нефти.

Ранее на Западе заявили о возможной рецессии в экономике из-за войны в Иране.

 
