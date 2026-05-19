Стало известно, кто в России чаще всего выдает зарплату в конвертах

SuperJob: в концертах чаще зарплату выдают компании малого бизнеса
Чаще всего зарплату в концертах сотрудникам выдают предприятия малого бизнеса, стремясь таким образом схитрить и сэкономить на взносах и налогах. Об этом в беседе с НСН сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он напомнил, что в России с прошлого года ввели реестр недобросовестных работодателей, который можно изучить – он находится в открытом доступе. В него включили компании, которые позволяют себе нелегальную занятость.

«Если мы посмотрим на этот реестр, там чаще всего встречаются небольшие организации и индивидуальные предприниматели, — отметил юрист. — Их тоже можно понять, у них нет пока средств для полноценной работы, поэтому они хитрят вот так. Поэтому да, большую долю таких работодателей занимает малый бизнес».

Однако важно учитывать, что за такие нарушения работодателей могут наказать, штрафы достигают 100 тыс. рублей. Причем если с сотрудником не заключен трудовой договор, то при обнаружении этого факта компанию обяжут выплатить и налоги, и взносы, заключил Южалин.

Напомним, исследователи выяснили, что только каждый пятый опрошенный россиянин (чуть более 20%) не готов получать зарплату в конверте. 79% готовы перейти на серую зарплату, если их доход станет больше. Респонденты, которые не готовы получать серую зарплату, считают, что официальный доход, помимо самой суммы выплаты, несет в себе массу других плюсов: защищенность от произвола работодателя, и «чистое» налоговое поле, и кредитную историю, и отчисления в Социальный фонд России, из которых формируются пенсионные накопления.

