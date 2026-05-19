Во Франции пожаловались на подорожание бензина из-за войны на Ближнем Востоке

Лескюр: цены на бензин и дизель долго будут высокими из-за блокировки Ормуза
Цены на бензин и дизельное топливо будут высокими долгое время на фоне блокировки Ормузского пролива. Такое мнение высказал министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр в эфире телеканала BFM Business.

По его словам, даже если Ормузский пролив откроют завтра, понадобится некоторое время, прежде чем танкеры дойдут до берегов Франции.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, что Франция должна избавляться от нефтяной зависимости и ускорить переход на использование электроэнергии, отметил Лескюр.

В результате блокировки Ормузского пролива и вызванных ею сложностей с поставками топлива стоимость бензина во Франции увеличилась примерно на 19%, тогда как дизельное топливо выросло в цене примерно на 36%. Дизель на автозаправочных станциях можно приобрести за 2,5 евро за литр, что стало рекордом за последние 20 лет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее на Западе заявили о возможной рецессии в экономике из-за войны в Иране.

 
