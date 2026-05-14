Власти выделят почти 2 млрд рублей на восстановление дорог после паводков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 1,8 млрд рублей на восстановление дорог после паводков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет о дорогах в Забайкалье, Оренбургской и Омской областях. Ранее в эти регионы уже были направлены средства на компенсацию расходов на восстановление и ремонт жилья.

«Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды... Выделим на эти цели около 1,8 миллиарда рублей», — поделился Мишустин в ходе заседания правительства.

11 мая власти объявили срочную эвакуацию двух поселков в Якутии из-за паводков.

По данным районной администрации, в числе территорий с высоким риском подтопления — Нюрбинский, Вилюйский, Ленский и Олекминский районы. Уровень воды в Витиме и Пеледуе превысил критические отметки. Отмечается, что в Пеледуе подтоплено 20 домов, эвакуированы 37 человек, из них 14 детей.

Позднее в администрации сообщили, что в Пеледуе на реке Лене прорвало ледяной затор и уровень воды начал снижаться, но угроза еще сохраняется.

Ранее в Гидрометцентре жителей Подмосковья предупредили об оранжевом уровне опасности из-за паводка.