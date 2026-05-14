Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

В природный парк «Мурадымовское ущелье» перевезли молодых зубров из Беловежской пущи

RWB и Grass увеличили популяцию зубров в России
Oksana Golubeva/Shutterstock/FOTODOM

В природный парк «Мурадымовское ущелье» в Башкирии при поддержке объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) и производителя бытовой химии и автохимии Grass перевезли 6 молодых зубров. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.

Перевозка из национального парка «Беловежская пуща» в Белоруссии стала очередным шагом в реализации совместного проекта компаний, нацеленного на сохранение и восстановление популяции зубров в России.

Стороны полностью реализовали все этапы перевозки: закупку транспортировочных боксов, обеспечение специализированным транспортом, погрузку и ветеринарное сопровождение. Эти меры обеспечили безопасные условия для перевозки животных на большие расстояния.

Как отметила заместитель гендиректора RWB по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова перевозка продолжила работу компаний по восстановлению популяции этого вида в России.

«Для нас особенно важно, что в рамках совместного проекта удалось реализовать первую для российских компаний трансграничную перевозку краснокнижных животных. Такое взаимодействие бизнеса, природоохранных организаций и научного сообщества позволяет запускать инициативы с реальным вкладом в восстановление экосистем», — сказала она.

Основатель компании Grass Михаил Грачев добавил, что это не просто экологический проект, а восстановление исторической справедливости.

«Масштаб бизнеса измеряется не только экономическими показателями, но и вкладом в сохранение природного наследия. Выпуск 2026 года в партнерстве с RWB — прямое тому подтверждение: объединяя усилия, мы способны решать глобальные задачи по восстановлению природного богатства нашей страны», — сказал он.

Ранее, в 2023 году, в Башкирию уже переселили 18 зубров по инициативе главы республики Радия Хабирова. Новые животные из Белоруссии усилили формирование устойчивой вольной популяции беловежской линии. Мониторинг группы организован с помощью GPS-трекера. Также в 2025 году в рамках проекта 10 молодых зубров из Приокско-Террасного заповедника переселили в национальный парк «Смоленское Поозерье».

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!