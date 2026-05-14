В природный парк «Мурадымовское ущелье» перевезли молодых зубров из Беловежской пущи

В природный парк «Мурадымовское ущелье» в Башкирии при поддержке объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) и производителя бытовой химии и автохимии Grass перевезли 6 молодых зубров. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.

Перевозка из национального парка «Беловежская пуща» в Белоруссии стала очередным шагом в реализации совместного проекта компаний, нацеленного на сохранение и восстановление популяции зубров в России.

Стороны полностью реализовали все этапы перевозки: закупку транспортировочных боксов, обеспечение специализированным транспортом, погрузку и ветеринарное сопровождение. Эти меры обеспечили безопасные условия для перевозки животных на большие расстояния.

Как отметила заместитель гендиректора RWB по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова перевозка продолжила работу компаний по восстановлению популяции этого вида в России.

«Для нас особенно важно, что в рамках совместного проекта удалось реализовать первую для российских компаний трансграничную перевозку краснокнижных животных. Такое взаимодействие бизнеса, природоохранных организаций и научного сообщества позволяет запускать инициативы с реальным вкладом в восстановление экосистем», — сказала она.

Основатель компании Grass Михаил Грачев добавил, что это не просто экологический проект, а восстановление исторической справедливости.

«Масштаб бизнеса измеряется не только экономическими показателями, но и вкладом в сохранение природного наследия. Выпуск 2026 года в партнерстве с RWB — прямое тому подтверждение: объединяя усилия, мы способны решать глобальные задачи по восстановлению природного богатства нашей страны», — сказал он.

Ранее, в 2023 году, в Башкирию уже переселили 18 зубров по инициативе главы республики Радия Хабирова. Новые животные из Белоруссии усилили формирование устойчивой вольной популяции беловежской линии. Мониторинг группы организован с помощью GPS-трекера. Также в 2025 году в рамках проекта 10 молодых зубров из Приокско-Террасного заповедника переселили в национальный парк «Смоленское Поозерье».