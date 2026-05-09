США ввели санкции против китайских компаний за передачу Ирану снимков своих баз

Reuters

Вашингтон ввел санкции против четырех компаний, включая китайские, за передачу Ирану спутниковых снимков американских военных объектов на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Рестрикции коснулись китайских компаний Meentropy Technology (MizarVision) и Earth Eye (TEE), которые, как утверждают американцы, предоставляли или публиковали фото военной активности Штатов во время операции «Эпическая ярость».

В черный список Госдеп также включил крупная китайская спутниковую корпорацию Chang Guang Satellite Technology, которую США обвиняют в систематическом сборе и анализе снимков американских и союзнических военных баз с последующей передачей их Ирану и йеменским хуситам.

24 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против одной из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний КНР Hengli Petrochemical, обвинив ее в закупках нефти Ирана. Напряжение между Китаем и США усилилось 27 апреля, когда Пекин заблокировал сделку американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) по покупке китайского ИИ-стартапа Manus. Организация объявила о приобретении Manus за $2 млрд еще в декабре 2025 года.

