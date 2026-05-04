Эксперты отметили отсутствие выгоды российского экспортера алюминия от роста мировых цен

Мировые цены на алюминий приблизились к историческим максимумам, достигнув на прошедшей неделе $3660 за тонну, однако это не помогает улучшить финансовое положение российского производителя, обратили внимание финансовые эксперты.

Отмечается, что по итогам 2025 года «Русал» получил чистый убыток $455 млн и закрыл с убытком и первый квартал этого года. Главная причина — структура затрат компании, заявил в своем Telegram-канале аналитик Владимир Литвинов.

По его словам, около 75% расходов приходится на сырье, электроэнергию и логистику, которые дорожают и почти не поддаются контролю.

«Сильнее всего по финансовым результатам ударило укрепление рубля: каждый рубль роста курса снижает EBITDA примерно на $60 млн. За год компания недосчиталась около $900 млн — это фактически обнулило эффект от высоких цен на алюминий», — считает Литвинов.

Дополнительным негативным фактором, по его мнению, стали курсовые разницы и рост расходов на обслуживание долга.

«Только на проценты за год ушло $700 млн, что на 70% выше 2024 года. Другими словами, бизнес стал работать не на акционеров, а на кредиторов,» — добавил в своем Telegram-канале финансовый эксперт Георгий Аведиков.

Пока российские производители теряют маржу, выигрывают китайские компании, контролирующие около 60% мирового рынка. Они быстрее наращивают производство и увеличивают экспорт, опираясь на более низкие издержки и доступное финансирование, полагает Литвинов.

Ситуацию, по словам экспертов, также осложняет геополитика: напряженность на Ближнем Востоке повышает стоимость логистики и усиливает нестабильность. Как отметил в беседе с «Ведомостями» главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, даже в умеренно оптимистичном сценарии рост мировой экономики в 2026 году замедлится до 2,7–2,8%, но последствия могут оказаться более серьезными и долгосрочными. Это может привести к снижению спроса на биржевые товары, в том числе и алюминий и, как следствие, цен на них.

В итоге даже благоприятная внешняя конъюнктура не приносит ожидаемой выгоды: крепкий рубль, «дорогие» деньги и рост затрат фактически «съедают» весь эффект от дорогого металла, резюмировал Аведиков. Отмечается, что это уже не частная проблема одной компании, а симптом более широкой экономической реальности.