СМИ: автопроизводители «в панике» скупают один металл из-за ситуации на Ближнем Востоке

Денис Абрамов/РИА Новости

Автопроизводители стали «в панике» скупать алюминий на фоне войны на Ближнем Востоке, опасаясь истощения запасов в течение нескольких месяцев в случае продолжения конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По ее информации, производители из стран Персидского залива, в том числе Aluminium Bahrain и Qatalum, сократили выпуск, а перебои в электроснабжении и проблемы с транспортировкой негативно отразились на импорте и экспорте сырья.

Как заявили изданию несколько западных автопроизводителей, у них возникли проблемы с обеспечением новых поставок алюминия. Многие компании используют запасы, которых хватит на несколько месяцев.

Европа, США и Япония являются крупными импортерами алюминия из государств Персидского залива, на долю которого приходится практически 10% мирового производства первичного алюминия. Япония импортирует из этого региона 25% всего необходимого алюминия, Европа — 14%. Поставки из стран Персидского залива были почти полностью прекращены из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. При этом резкое подорожание газа заставило производителей в других регионах предупредить о сокращении производства, пишет FT.

В Японии трейдеры заявили, что местные компании рассматривают возможность закупок алюминия у России на фоне сложившейся ситуации, говорится в статье.

До этого газета The New York Times сообщила, что конфликт между Израилем, США и Ираном спровоцировал резкий скачок цен на ряд критически важных для мировой экономики товаров — от базовых пластиков и удобрений до бразильского сахара и катарского гелия. По данным издания, цены на алюминий поднялись до максимальных значений за последние четыре года после остановки отгрузок с крупных заводов в Катаре и Бахрейне.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
