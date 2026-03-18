Сбер запустил бесплатный сервис возврата переводов по СБП

Сбер запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов по СБП в мобильном приложении, сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты, получившие нежелательный перевод, смогут быстро и безопасно вернуть деньги через СБП.

В Сбере отметили, что это поможет клиентам моментально возвращать ошибочно направленные переводы, а также минимизировать риск стать жертвой мошенников или дропперов.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, новый сервис позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили.

«Наша задача — сделать так, чтобы пользователь прямо в приложении мог безопасно исправить чужую ошибку или отразить попытку обмана в пару кликов. Сегодня Сбер является самым безопасным банком на российском рынке ― эффективность нашей антифрод-системы составляет 99,99%, и это один из самых высоких мировых показателей», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что безопасность клиентов является приоритетом Сбера.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!