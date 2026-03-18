В России назвали самые популярные цифровые бренды индустриальных компаний

Беспилотные грузовики, нейросети для инженеров и ИИ-аватары увеличили интерес пользователей «Яндекса» к российской промышленности. За два года число поисковых запросов о технологиях повысилось на 18%. Об этом заявил аналитический центр «ИнфоТЭК» после публикации народного рейтинга самых популярных цифровых брендов среди индустриальных компаний.

По итогам анализа открытой статистики «Яндекс.Вордстат» за прошлый год первое место занял «Газпром», на второй позиции – «Росатома», замыкает тройку «Газпром нефть».

В число лидеров также вошли «КАМАЗ», «Сибур», «Северсталь», «Ростех» и «Норникель».

По мнению эксперта «ИнфоТЭК» Александра Фролова, за последние пять лет российская промышленность прошла путь от потребителя иностранного программного обеспечения до экспортера собственных решений. В частности, «Газпром нефть» поставляет собственные цифровые продукты более чем сотне компаний и добывает уже свыше 60% углеводородов с помощью цифровых двойников.

«КАМАЗ» вывел на трассу М-11 беспилотные грузовики, авто преодолели более 9,5 млн км без аварий.

«Сибур» с помощью искусственного интеллекта создает новые полимеры, а «Северсталь выпустила первого в металлургии ИИ-аватара, консультирующего клиентов в режиме реального времени.

Отмечается, что в 2026 году отечественная промышленность сделает ставку на искусственный интеллект и цифровых двойников.