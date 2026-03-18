Россия закупила американской одежды на максимальную с 2002 года сумму

Россия в январе текущего года увеличила импорт одежды из США до максимальной с 2022 года суммы — $5,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В январе 2025 года было приобретено американской продукции на $1,5 млн, то есть импорт увеличился в 3,7 раза в годовом выражении.

Россия импортировала майки, костюмы, платки, галстуки, перчатки, нижнее белье, детскую одежду и тд..

Больше всего российский бизнес приобрел у американских компаний футболки — на $1,6 млн, платья из шерстяной пряжи - на $1,2 млн, костюмы из хлопчато-бумажной ткани — на $1,1 млн, свитеры и пуловеры — на $278,4 тыс., а также нижнее белье — на $67,7 тыс.

В результате Россия по итогам января 2026 года стала 14-м крупнейшим импортером одежды из Соединенных Штатов с долей в 1,3% от всех поставок. При этом в топ-5 покупателей американской одежды вошли Канада (30,7%), Мексика (28,7%), Великобритания (4,1%), Китай (2,9%) и Германия (2,5%).

Ранее стало известно об увеличении поставок гречки из России в США.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
