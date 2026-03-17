Ученые «Роснефти» запатентовали алгоритм оценки эффективности добычи нефти

Учёные уфимского научного института «Роснефти» получили патент на инновационный способ оценки технологической эффективности разработки нефтегазовых месторождений. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Отмечается, что с помощью решения можно подбирать оптимальные технологии заканчивания скважин, включая гидроразрыв пласта, с учетом геологических особенностей конкретных участков.

Как уточнили в компании, алгоритм реализован в виде программного модуля в составе корпоративной информационной системы «РН-КИН». Он анализирует геолого-физические характеристики пласта, данные добычи, параметры заканчивания скважин и дизайна ГРП, после чего рассчитывает кратность показателей добычи при применении новой технологии относительно текущих методов.

Тестирование провели на Приобском месторождении. Его результаты подтвердили эффективность инструмента для принятия решений о тиражировании технологий.

«Применение разработанного инструмента повысит точность оценки эффективности различных технологий разработки месторождений для принятия решений по их тиражированию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его внедрение запланировано на 1 000 высокотехнологичных скважин с извлекаемыми запасами 60 млн тонн.

В «Роснефти» подчеркнули, что развитие технологического потенциала является ключевым элементом корпоративной стратегии «Роснефть — 2030». При этом компания определяет технологическое лидерство как основной фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

 
