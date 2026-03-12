Датчан призвали отказаться от поездок на автомобилях из-за бензинового кризиса

Министр энергетики Дании Ларс Огор призвал граждан максимально сократить использование личного автотранспорта на фоне стремительного роста цен на нефть, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

По словам Огора, отказ от поездок на личных автомобилях без крайней необходимости не только позволит сберечь семейные бюджеты, но и даст стране возможность более рационально использовать имеющиеся энергетические резервы на протяжении длительного времени.

«Это само по себе достаточно плохо, и лучшее, что мы можем сделать как датчане и как компании, — это перестать тратить энергию впустую. Это полезно для кошелька и для всех нас, если мы немного сбавим обороты», — обратился Огор к согражданам.

Любое энергопотребление, на котором можно сэкономить, становится значимым в условиях кризиса, спровоцированного конфликтом вокруг Ирана, подчеркнул министр. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

По его словам, в датских нефтехранилищах есть резервные запасы топлива, но законодательство страны разрешает воспользоваться ими только в крайнем случае. В любом случае, эти резервы — «капля в море» по сравнению с теми объемами нефтепродуктов, которыми располагают многие другие страны, признал Огор.

«Мое министерство изучает имеющееся у нас законодательство и рассматривает вопрос о возможности высвобождения датских запасов в данный момент», — сообщил чиновник.

Он также призвал датских водителей не паниковать, поскольку ситуация с поставками нфти, бензина и дизельного топлива в Евросоюзе в целом «хорошая и стабильная», хотя при этом «мы наблюдаем очень высокие цены».

Кризисная ситуация с топливом сложилась после того, как Иран в ответ на израильские и американские атаки перекрыл судоходство в Ормузском проливе, через который ежегодно транспортируется примерно четверть всего объема морских перевозок нефти.

Ранее Иран разрешил танкерам одной страны проходить через Ормузский пролив.