Инновации российских нефтяников принесли отрасли миллиарды рублей

НК «Конданефть» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») по итогам реализации в 2025 году проектов повышения производственной эффективности (ППЭ) получила экономический эффект более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что результат достигнут в том числе за счет внедрения 15 новаций, разработанных специалистами предприятия.

Наибольший экономический эффект достигнут в области геофизических исследований скважин и разработки месторождений, а также от геолого-технических мероприятий.

В рамках одного из самых успешных проектов по оптимизации гидродинамических исследований скважин нефтяники нарастили добычу благодаря использованию современного метода анализа добычи и давления, не требующего остановки скважин. Эффект от его применения превысил 300 млн руб.

Кроме того, оптимизация времени работы флота гибких насосно-компрессорных труб при вводе новых скважин с многостадийным гидроразрывом пласта с высоким давлением позволила сэкономить свыше 100 млн рублей.

Сокращение сроков проведения комплекса каротажа в процессе бурения горизонтальных скважин дало эффект около 50 млн руб.

В «Роснефти» добавили, что «Конданефть» ведет планомерную работу по развитию системы повышения производственной эффективности и внедрению инноваций.

В общей сложности сотрудники предприятия с 2019 года внедрили 64 проекта ППЭ.