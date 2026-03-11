Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Инновации российских нефтяников принесли отрасли миллиарды рублей

Инновации работников «Конданефти» обеспечили предприятию свыше 1 млрд рублей
Роснефть

НК «Конданефть» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») по итогам реализации в 2025 году проектов повышения производственной эффективности (ППЭ) получила экономический эффект более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что результат достигнут в том числе за счет внедрения 15 новаций, разработанных специалистами предприятия.

Наибольший экономический эффект достигнут в области геофизических исследований скважин и разработки месторождений, а также от геолого-технических мероприятий.

В рамках одного из самых успешных проектов по оптимизации гидродинамических исследований скважин нефтяники нарастили добычу благодаря использованию современного метода анализа добычи и давления, не требующего остановки скважин. Эффект от его применения превысил 300 млн руб.

Кроме того, оптимизация времени работы флота гибких насосно-компрессорных труб при вводе новых скважин с многостадийным гидроразрывом пласта с высоким давлением позволила сэкономить свыше 100 млн рублей.

Сокращение сроков проведения комплекса каротажа в процессе бурения горизонтальных скважин дало эффект около 50 млн руб.

В «Роснефти» добавили, что «Конданефть» ведет планомерную работу по развитию системы повышения производственной эффективности и внедрению инноваций.

В общей сложности сотрудники предприятия с 2019 года внедрили 64 проекта ППЭ.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!