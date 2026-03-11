На Западе посчитали потери туристической индустрии Ближнего Востока на фоне конфликта

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в $600 млн ежедневно из-за потери доходов от туризма. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Отмечается, что отмена рейсов, закрытие неба над странами региона и растущее беспокойство среди потенциальных туристов сильно вредят туризму.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее турбизнес пожаловался на колоссальные убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке.