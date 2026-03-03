Президентский фонд природы поддержал 321 экопроект за первый год работы

Президентский фонд природы за первый год работы профинансировал 321 экологический проект в 68 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что фонд был учрежден 3 марта 2025 года и уже провел два крупных грантовых конкурса.

Общий бюджет поддержанных инициатив составил 3,1 млрд рублей, из которых 2 млрд выделено фондом, а 1,1 млрд привлечено участниками в качестве софинансирования.

В организации уточнили, что поддержанные проекты реализуют учреждения, управляющие особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), некоммерческие организации и независимые команды экологов. В работах задействовано почти 1,5 тыс. специалистов.

Мероприятия по этим проектам запланированы на 202 ООПТ и включают научные экспедиции, мониторинг флоры и фауны, строительство и благоустройство экологических троп.

Кроме того, особое внимание уделяется сохранению биоразнообразия. Так, поддержанные проекты направлены на защиту 121 вида животных, из которых 69 занесены в Красную книгу Российской Федерации.