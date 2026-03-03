Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Президентский фонд природы поддержал 321 экопроект за первый год работы

Поддержанные Президентским фондом природы инициативы получили 3,1 млрд рублей
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Президентский фонд природы за первый год работы профинансировал 321 экологический проект в 68 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что фонд был учрежден 3 марта 2025 года и уже провел два крупных грантовых конкурса.

Общий бюджет поддержанных инициатив составил 3,1 млрд рублей, из которых 2 млрд выделено фондом, а 1,1 млрд привлечено участниками в качестве софинансирования.

В организации уточнили, что поддержанные проекты реализуют учреждения, управляющие особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), некоммерческие организации и независимые команды экологов. В работах задействовано почти 1,5 тыс. специалистов.

Мероприятия по этим проектам запланированы на 202 ООПТ и включают научные экспедиции, мониторинг флоры и фауны, строительство и благоустройство экологических троп.

Кроме того, особое внимание уделяется сохранению биоразнообразия. Так, поддержанные проекты направлены на защиту 121 вида животных, из которых 69 занесены в Красную книгу Российской Федерации.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!