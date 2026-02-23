В «Росатоме» заявили о готовности к возможным санкциям со стороны ЕС

«Росатом» полностью готов к возможным санкциям со стороны Европейского союза (ЕС) и без зарубежных заказов не останется. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Готовы ли мы к этому? Конечно, да. Подчеркну, что мы полностью компетентны во всех сферах атомной энергетики. Мы точно не останемся без работы и внутри страны, и за рубежом», — сказал он.

По словам Лихачева, у компании в «хорошем смысле слова» есть очередь из международных партнеров на реализацию проектов в атомной энергетике и не только в ней.

При этом глава госкорпорации уточнил, что возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ ударят по экономике самой Европы, которая еще не «переварила» шок от последствий мер против России в нефтегазовой сфере.

Кроме того, введение ЕС ограничений против «Росатома» создаст угрозу в сфере ядерной безопасности, добавил Лихачев.

До этого стало известно, что причиной задержки одобрения 20-го пакета антироссийских санкций могут быть возражения Греции и Мальты, касающиеся предложения ввести полный запрет на оказание морских услуг перевозящим нефть РФ танкерам взамен ценового потолка.

Ранее Евросоюз продлил санкции против России еще на год.