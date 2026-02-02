Ванкорская ГТЭС выработала 20 млрд кВт·ч электроэнергии с 2010 года

На Ванкоре реализовали около 12 тыс. мероприятий по энергосбережению в 2025 году

Ванкорская газотурбинная электростанция (ГТЭС) с начала эксплуатации в 2010 году произвела 20 млрд кВт·ч электрической энергии и 5 млн Гкал тепловой энергии. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

В компании уточнили, что основным топливом для газотурбинных установок станции служит попутный нефтяной газ. Его среднесуточное потребление которого составляет 1,6 млн м³.

«Ванкорская ГТЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией Ванкорское месторождение, разрабатываемое «РН-Ванкор» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»). До присоединения в 2015 году к Единой энергетической системе страны станция являлась единственным источником электроснабжения объектов Ванкорского производственного участка», — говорится в сообщении.

В «Роснефти» отметили, что присоединение к ЕЭС значительно расширило возможности энергообеспечения объектов месторождения.

Отмечается, что в 2025 году в рамках программы энергосбережения на Ванкорском кластере реализовано около 12 тыс. мероприятий. Это позволило сократить потребление электроэнергии на 55 млн кВт·ч. При этом наибольший эффект достигнут за счет внедрения энергоэффективного насосно-глубинного оборудования для механизированной добычи нефти.

В компании подчеркнули, что повышение эффективности производственных активов является одним из ключевых элементов ее стратегии. так, «Роснефть» и ее дочерние общества проводят системную работу по рациональному использованию ресурсов, оптимизации потребления электроэнергии и распределении электрических нагрузок.