Россияне сократили траты на зарубежные отели в новогодние каникулы

Российские туристы в период новогодних праздников стали меньше тратить на размещение в гостиницах за границей, сократив среднюю стоимость номера примерно на 2 тыс. рублей в сутки по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным аналитиков, продолжительность зарубежных поездок в начале января немного выросла: отели бронировали в среднем на 4,6 дня против 4,5 дня годом ранее. При этом средняя цена выбранных номеров снизилась до 18,5 тыс. рублей в сутки.

Исследование показало, что чаще всего россияне останавливались в четырехзвездочных отелях — на них пришлось 32,7% бронирований, при средней стоимости 15,7 тыс. рублей за ночь. Еще 22,5% путешественников выбирали пятизвездочные гостиницы с ценой около 38,1 тыс. рублей в сутки, тогда как 22,4% предпочитали более бюджетные трехзвездочные варианты за 10,5 тыс. рублей.

В число самых популярных зарубежных направлений на новогодние каникулы вошли Стамбул, Дубай, Минск, Ереван и Париж, следует из данных сервиса.

Ранее «Газета.Ru» писала, что российские туристы стали экономнее планировать бюджет на зарубежный отдых.