Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Россияне сократили траты на зарубежные отели в новогодние каникулы

OneTwoTrip: россияне начали экономить на зарубежных отелях в январские праздники
Virojt Changyencham/Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы в период новогодних праздников стали меньше тратить на размещение в гостиницах за границей, сократив среднюю стоимость номера примерно на 2 тыс. рублей в сутки по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным аналитиков, продолжительность зарубежных поездок в начале января немного выросла: отели бронировали в среднем на 4,6 дня против 4,5 дня годом ранее. При этом средняя цена выбранных номеров снизилась до 18,5 тыс. рублей в сутки.

Исследование показало, что чаще всего россияне останавливались в четырехзвездочных отелях — на них пришлось 32,7% бронирований, при средней стоимости 15,7 тыс. рублей за ночь. Еще 22,5% путешественников выбирали пятизвездочные гостиницы с ценой около 38,1 тыс. рублей в сутки, тогда как 22,4% предпочитали более бюджетные трехзвездочные варианты за 10,5 тыс. рублей.

В число самых популярных зарубежных направлений на новогодние каникулы вошли Стамбул, Дубай, Минск, Ереван и Париж, следует из данных сервиса.

Ранее «Газета.Ru» писала, что российские туристы стали экономнее планировать бюджет на зарубежный отдых.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552001_rnd_5",
    "video_id": "record::fe5e951e-efea-4d29-ad89-06818c3c00f6"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+