Российский фондовый рынок резко вырос на фоне слов Рябкова по Украине

Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на слова заместителя главы МИД России Сергея Рябкова по поводу перспектив урегулирования конфликта на Украине — за 10 минут индекс Мосбиржи вырос с 2754 пунктов до почти 2770. Об этом говорится на сайте MOEX.

После выступления политика показатель рос на 0,85 процента, до 2772,22 пункта, что было самым высоким значением с момента выступления Рябкова.

На момент публикации, к 13:30 по мск, 2769,59 пункта.

До этого замглавы МИД РФ в интервью ABC News заявил, что разрешение украинского конфликта «уже на пороге». Он добавил, что специальная военная операция на Украине была неизбежна, так как события в стране развивались «в очень неправильном направлении».

15 декабря президент США Дональд Трамп заявил о приближении мира на Украине. По словам американского лидера, прогресс в этом вопросе значителен, а возможность прекращения огня «как никогда близка».

Ранее Трамп дал Зеленскому крайний срок для ответа по мирному соглашению.