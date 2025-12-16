На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что будет с ключевой ставкой в декабре

Экономист Бархота: ЦБ снизит ключевую ставку до 16,5% в декабре
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк России может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% — на ближайшем заседании, которое пройдет в пятницу, 19 декабря. Об этом «Москве 24» заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он также допустил, что показатель могут сохранить на прежнем уровне, с меньшей вероятностью — резко увеличить. Эксперт пояснил, что инфляция в стране пока находится на относительно низком уровне — около 6,5%.

«Также важно учитывать два ключевых фактора. Первый — это запаздывающий эффект денежно-кредитной политики: решение по ставке, принятое в сентябре, различные секторы экономики почувствовали только сейчас. Второй — политический контекст», — указал Бархота.

12 декабря сообщалось, что аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 16% на заседании Банка России 19 декабря. Экономисты называют главным аргументом в пользу этого решения замедление инфляции. Темпы роста цен в ноябре и начале декабря складываются заметно ниже прогноза регулятора. Еще одним стимулом к этому может стать крепкий рубль.

Ранее сообщалось, что россияне ждут снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами