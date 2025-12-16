Стало известно, что будет с ключевой ставкой в декабре

Центробанк России может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% — на ближайшем заседании, которое пройдет в пятницу, 19 декабря. Об этом «Москве 24» заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он также допустил, что показатель могут сохранить на прежнем уровне, с меньшей вероятностью — резко увеличить. Эксперт пояснил, что инфляция в стране пока находится на относительно низком уровне — около 6,5%.

«Также важно учитывать два ключевых фактора. Первый — это запаздывающий эффект денежно-кредитной политики: решение по ставке, принятое в сентябре, различные секторы экономики почувствовали только сейчас. Второй — политический контекст», — указал Бархота.

12 декабря сообщалось, что аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 16% на заседании Банка России 19 декабря. Экономисты называют главным аргументом в пользу этого решения замедление инфляции. Темпы роста цен в ноябре и начале декабря складываются заметно ниже прогноза регулятора. Еще одним стимулом к этому может стать крепкий рубль.

Ранее сообщалось, что россияне ждут снижения ключевой ставки.