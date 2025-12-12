На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил задачу иска ЦБ к Euroclear

Экономист Любич: ЦБ помогает Брюсселю противостоять Еврокомиссии
Алексей Никольский/РИА Новости

Иск Банка России к Euroclear переводит в практическую плоскость опасения Бельгии по поводу конфискации российских активов. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экономист Антон Любич.

«Перефразируя [президента США] Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», — сказал Любич.

Кроме того, по его словам, на ситуацию может обратить внимание Вашингтон, что добавит рисков для бельгийского депозитария.

До этого стало известно, что ЦБ РФ намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Ранее Дмитриев предупредил о последствиях из-за заморозки активов России.

