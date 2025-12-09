В России призвали поднять МРОТ

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал привязать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к потребительской корзине и повысить его до 60 тысяч рублей. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Политик отметил, что эту инициативу поддерживают профсоюзные объединения и эксперты.

Миронов рассказал, что 8 декабря на заседании в Москве Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) была принята резолюция с призывом использовать для расчета МРОТ «минимальный потребительский бюджет». Сумму минимальной заработной платы россиян в «Федерации независимых профсоюзов России» оценили в 59 625 рублей.

Собеседник агентства напомнил, что еще в 2019 году «Справедливая Россия» совместно с учеными РАН рассчитала размер МРОТ на основе потребительской корзины. Он подчеркнул, что потребительская корзина должна включать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и базовые услуги.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2026 года в России вырастут ряд социальных выплат, в том числе и МРОТ.

Ранее профсоюзы предложили считать МРОТ с учетом потребительского бюджета.