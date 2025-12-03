Словакия планирует голосовать против запрета Евросоюза на импорт газа из РФ

Фицо: Словакия намерена снова голосовать против запрета ЕС на импорт газа из РФ

Словакия в декабре снова будет голосовать против запрета ЕС на импорт газа из РФ. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас в Евросоюзе принимаются идеологические решения, которые чрезвычайно вредят Словакии.

Все представители, которые представляют Словакию, на всех заседаниях голосовали против всех мер и решений, которые касаются REPowerEU, я говорю сейчас о газе. Окончательное голосование будет в декабре, где наш представитель получит четкую инструкцию опять голосовать против», — сказал Фицо.

До этого премьер-министр республики заявлял, что Словакия рассмотрит варианты подачи иска против Евросоюза (ЕС) в связи с планами сообщества прекратить поставки российского газа с 2028 года.

По словам Фицо, обращение в суд может последовать в зависимости от решения Еврокомиссии (ЕК), а также от гарантий при его принятии для Словакии. При этом детали потенциального иска, в частности, возможная сумма взыскания, не уточняется.

В середине октября Совет Европейского союза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. При этом для актуальных договоров сохранится переходный период до 1 января 2028 года.

