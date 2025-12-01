На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВТБ спрогнозировали рост ипотеки в 2026 году

Depositphotos

В 2026 году выдача ипотеки в России может вырасти приблизительно на четверть и составить порядка 5,3 трлн рублей, при этом соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета. Такой прогноз в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» представил старший вице-президент банка Алексей Охорзин.

Отмечается, что российский рынок ипотеки постепенно восстанавливается вслед за снижением ключевой ставки. На рынке недвижимости эксперты банка прогнозируют до конца года высокую активность заемщиков с традиционным пиком в декабре.

«В 2026 году на рынке ипотеки должно начаться «потепление», в результате которого продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 трлн рублей. Важно, что после «турбулентности» он снова станет сбалансированным: на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три, как сейчас», — отметил Охорзин.

Он добавил, что при этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок — пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик. В частности, по его данным, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой выше 22% уже был погашен.

Также ВТБ ожидает, что во втором полугодии 2025-го продажи ипотеки на рынке составят порядка 2,7 трлн рублей, что продемонстрирует рост более чем на треть ко второму полугодию прошлого года, по итогам всего года — достигнут 4,2 трлн рублей, в этом случае снижение составит 13% год к году из-за «просадки» в первом полугодии.

Потенциал роста, по мнению аналитиков банка, сдерживается высокими ставками по рыночным кредитам. Основной объем продаж приходится на госпрограммы — по оценке ВТБ, по итогам 2025-го по ним будут заключены три из четырех сделок в России.

Еще одним фактором в банке назвали продолжение «накопительного сезона»: несмотря на снижение ключевой ставки, жители России по-прежнему могут разместить средства на вкладах под повышенный процент и получить значительный пассивный доход.

В банке добавили, что дополнительно уточнят свой прогноз после определения окончательных параметров «семейной ипотеки» и новых требований по подтверждению доходов заемщиков.

