На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Роснефти» назвали объем добычи жидких углеводородов за 9 месяцев

«Роснефть» за 9 месяцев добыла 134,7 млн тонн жидких углеводородов
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

Компания «Роснефть» за девять месяцев 2025 года добыла 134,7 млн тонн жидких углеродов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы компании, добыча углеводородов составила 182,6 млн тонн нефтяного эквивалента, или 4,97 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Отмечается, что добыча жидких углеродов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%. В 2024 году за девять месяцев было добыто 138,3 млн тонн.

Авторы подчеркивают, что снижение добычи связано с ограничением, введенным правительством РФ.

Также добыча газа за девять месяцев составила 58,2 млрд куб. метров, что также на 13% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом более трети добычи газа корпорации обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе.

25 ноября вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что Россия занимает более 20% рынка КНР по объему поставок нефти.

19 ноября Новак сообщил, что последние санкции США и других стран Запада не оказали влияния на добычу нефти в России.

Ранее на Западе заявили о планах нефтяного гиганта США купить активы «Лукойла».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами