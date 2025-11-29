В «Роснефти» назвали объем добычи жидких углеводородов за 9 месяцев

Компания «Роснефть» за девять месяцев 2025 года добыла 134,7 млн тонн жидких углеродов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы компании, добыча углеводородов составила 182,6 млн тонн нефтяного эквивалента, или 4,97 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Отмечается, что добыча жидких углеродов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%. В 2024 году за девять месяцев было добыто 138,3 млн тонн.

Авторы подчеркивают, что снижение добычи связано с ограничением, введенным правительством РФ.

Также добыча газа за девять месяцев составила 58,2 млрд куб. метров, что также на 13% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом более трети добычи газа корпорации обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе.

25 ноября вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что Россия занимает более 20% рынка КНР по объему поставок нефти.

19 ноября Новак сообщил, что последние санкции США и других стран Запада не оказали влияния на добычу нефти в России.

Ранее на Западе заявили о планах нефтяного гиганта США купить активы «Лукойла».