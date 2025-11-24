На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о штрафах за неуплату налогов до 1 декабря

Финансист Вохмянина: размер пени за неуплату налогов зависит от срока просрочки
Александр Кряжев/РИА «Новости»

За несвоевременную уплату (позднее 1 декабря) начисляются пени, начиная со 2 декабря и до дня погашения задолженности. Как сообщила РИАМО консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере 20% от суммы недоимки, которая может быть увеличена до 40%, если налоговые органы докажут умышленный характер нарушения.

Специалист уточнила, что владельцы недвижимости, земельных участков и транспортных средств при просрочке платежа обязаны выплачивать пеню в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки Банка России.

«Чем дольше просрочка — тем больше сумма оплаты (ставка удваивается после 30 дней). Спустя три месяца после неуплаты, ФНС направит требование об уплате и начнется процедура взыскания средств. Напомню, что с этого года налоговые долги могут списывать с банковских счетов граждан без решения суда, в некоторых случаях выписывают штраф», — отметила Вохмянина.

Уведомления об оплате доступны в личном кабинете на сайте ФНС и портале Госуслуг. Чтобы получать напоминания, можно подключить опцию их отправки на электронную почту, напомнила эксперт.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов до этого направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением полностью отменить обязанность уплаты НДФЛ для пенсионеров.

Депутат напомнил, что сегодня в России налогом не облагаются только пенсии, но со всех остальных финансовых поступлений пожилые граждане должны платить НДФЛ.

Ранее россиянам напомнили о налогах с новогодних подарков от работодателей.

