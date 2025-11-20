На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газпром» продает крупнейший российский нефтекомплекс

Известия: Газпром намерен продать Росхиму крупный нефтехимкомплекс в Башкирии
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

«Газпром» продает холдингу «Росхим» нефтехимическое предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к компаниям.

По информации издания, сумма контракта составляет 250–270 млрд рублей — компании планируют закрыть сделку до конца 2025 года.

В «Газпроме» от комментариев отказались, представитель «Росхима» не ответил на запрос журналистов, пишут «Известия».

Уточняется, что «Газпром нефтехим Салават» является крупнейшим в России нефтехимическим комплексом. Предприятие основано в 1948 году.

До этого «Интерфакс» писал, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам 2024 года составил 1,076 трлн рублей. В публикации приводится комментарий представителей госкорпорации, по словам которых, основное влияние на формирование убытка оказало снижение рыночной стоимости акций компании. По итогам 2024 года соответствующий показатель составил 852 млрд рублей.

Ранее акционеры «Газпрома» утвердили решение о невыплате дивидендов.

