Россиянам раскрыли способы защититься от принудительного увольнения

Юрист Ахтырко: для защиты от принудительного увольнения нужно принять меры
В России работодатели нередко вынуждают сотрудников уволиться по собственному желанию, создавая для них невыносимые условия труда. Однако если с умом подойти к этому вопросу и принять меры, то есть шанс либо сохранить работу, либо получить положенную компенсацию, рассказала 360.ru юрист Дарья Ахтырко.

В первую очередь работнику, который столкнулся с давлением со стороны руководства, нужно зафиксировать все действия своего начальства. Это значит, что важно сохранить переписки, записать все разговоры на диктофон, причем предупредив об этом руководителя. Как правило, директора стараются вести такие неприятные беседы вдали от камер наблюдения, отметила эксперт.

«Если начальство такие действия совершает, нужно сохранять все переписки, записывать любой разговор на диктофон, говоря: «Я сейчас включаю, и мы продолжим»», — посоветовала Ахтырко.

Законом это не запрещено, а вот безосновательные придирки вполне можно будет обжаловать в суде, прокуратуре или госинспекции по труду, но для этого нужно будет предоставить доказательства, пояснила юрист.

Соглашаться с требованием и писать заявление об уходе по собственному желанию не нужно – это впоследствии станет препятствием для получения компенсации, предупредила Ахтырко. В то же время у работника остается возможность обратиться в суд, чтобы признать увольнение незаконным и восстановиться в работе. В этом случае сотрудник получит всю зарплату за время простоя, а также компенсацию судебных расходов, неиспользованного отпуска. Привлечь к ответственности работодателя за незаконное увольнение может только суд, прокуратура или трудовая инспекция, заключила юрист.

До этого в России предложили закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться «по собственному желанию». Такую инициативу в Минтруд направил Институт исследования проблем современной политики, подчеркнув, что с проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась треть российских компаний. Ключевой пункт инициативы предполагает право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат, если факты «тихого увольнения» подтверждены документально. Инициаторы считают, что такая норма позволит сократить число злоупотреблений.

Ранее в РФ расширили перечень оснований для увольнения иностранного работника.

