На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер откроет исходные коды своих флагманских ИИ-моделей

Герман Греф анонсировал открытие в open-source ИИ-моделей Сбера
true
true
true
close
Сбер

Сбер выложит в open-source все свои самые продвинутые флагманские ИИ-модели. Об этом на а пленарной сессии международной конференции по искусственному интеллекту AIJ 2025 заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

«Я хотел бы анонсировать, что мы приняли решение в самое ближайшее время выложить в открытый доступ, в так называемый open-source, наши самые продвинутые флагманские модели искусственного интеллекта», — заявил он.

По его словам, доступ будет открыт к GigaChat 3 Ultra Preview, GigaChat Lightning, новому поколению моделей распознавания речи GigaAM, а также к модели генерации изображений и видео Kandinsky 5.0.

«И модели эти будут распространяться по лицензии, позволяющей ряд из них использовать даже в коммерческих целях», — сказал Греф.

Глава Сбера подчеркнул, что это станет самым крупным в Европе open-source проектом.

«Все эти модели мы выкладываем в свободный доступ со всеми весами», — заявил он на пленарной сессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами