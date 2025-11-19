Сбер откроет исходные коды своих флагманских ИИ-моделей

Сбер выложит в open-source все свои самые продвинутые флагманские ИИ-модели. Об этом на а пленарной сессии международной конференции по искусственному интеллекту AIJ 2025 заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

«Я хотел бы анонсировать, что мы приняли решение в самое ближайшее время выложить в открытый доступ, в так называемый open-source, наши самые продвинутые флагманские модели искусственного интеллекта», — заявил он.

По его словам, доступ будет открыт к GigaChat 3 Ultra Preview, GigaChat Lightning, новому поколению моделей распознавания речи GigaAM, а также к модели генерации изображений и видео Kandinsky 5.0.

«И модели эти будут распространяться по лицензии, позволяющей ряд из них использовать даже в коммерческих целях», — сказал Греф.

Глава Сбера подчеркнул, что это станет самым крупным в Европе open-source проектом.

«Все эти модели мы выкладываем в свободный доступ со всеми весами», — заявил он на пленарной сессии.