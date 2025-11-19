ВТБ запустил оплату по QR-кодам в крупнейших торговых точках Вьетнама

Клиенты ВТБ получили возможность мгновенно оплачивать покупки в более чем 3 тыс. торговых точках по всему Вьетнаму. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для оплаты достаточно открыть приложение ВТБ Онлайн и навести камеру на QR-код, размещенный на чеке или платежном терминале. Платеж проходит в рублях с автоматической конвертацией во вьетнамские донги. Комиссия за транзакцию не взимается. Лимит одной операции — от 10 до 350 тыс. рублей.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, ссылаясь на данные туроператоров, подчеркнул, что Вьетнам уверенно входит в топ-10 популярных направлений для россиян благодаря прямым рейсам и безвизовому режиму.

«В стране действует сервис оплаты по QR-коду VietQR, что значительно упрощает расчеты. Теперь и клиенты ВТБ могут сканировать коды в ВТБ Онлайн для мгновенной оплаты товаров рублями без комиссий. Мы продолжаем глобально расширять удобные платежные решения за рубежом, удовлетворяя растущий спрос на современные и безопасные способы оплаты для миллионов путешественников», — отметил он.

Вьетнам стал четвертой страной, где клиентам ВТБ доступна оплата по QR-кодам. Ранее аналогичный функционал был реализован в Кыргызстане, Таджикистане и Турции.

В банке уточнили, что на сегодняшний день пользователи ВТБ Онлайн могут переводить средства в более чем 150 стран. В зависимости от направления доступны различные форматы: перевод по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также выдача наличных средств.