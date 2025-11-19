В Греции не видят легальных путей конфискации активов РФ в ЕС

Конфискация суверенных активов России Евросоюзом (ЕС) требует тщательного изучения всех аспектов в связи с тем, что для реализации этих планов не хватает юридической основы. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД Греции Лана Зохью, передает ТАСС.

«Позиция Греции заключается в том, что требуется тщательное изучение всех политических, юридических и экономических параметров этого дела. Мы считаем, что для этого нет адекватной правовой базы, и мы этого на данный момент придерживаемся», — ответила дипломат на прямой вопрос журналиста о позиции Афин по этому вопросу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года.

Ранее Минфин подготовил ответ на случай недружественных действий в отношении активов РФ.