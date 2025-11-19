На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия уменьшила вложения в государственные бумаги США

Россия сократила в сентябре до $31 млн вложения в государственные облигации США
Depositphotos

В сентябре нынешнего года Россия сократила до $31 млн объем вложений в государственные облигации Соединенных Штатов. Об этом сообщает американское министерство финансов.

В долгосрочные государственные бумаги США было вложено $22 млн, в краткосрочные — $9 млн. В прошлом месяце российские вложения в американские гособлигации оценивались в $39 млн, из них долгосрочные — $22 млн, краткосрочные — $17 млн. В июле этот показатель составлял $38 млн: долгосрочные — $22 млн, краткосрочные — $16 млн.

19 июня сообщалось, что российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на $4 млн.

В апреле стало известно, что инвесторы стали опасаться покупать американские активы из-за торговой войны. Среди инвесторов усилились опасения по поводу потенциальной потери Соединенными Штатами своего доминирующего положения в мировой финансовой системе.

Ранее сообщалось, что призыв Трампа к отставке главы Intel обвалил акции компании.

