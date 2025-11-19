На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, что раздражает детей в поликлиниках

У почти половины опрошенных родителей в России (45%) дети плохо переносят визиты к врачу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Рокфон» (есть у «Газеты.Ru»). Так, 39% детей раздражает долгое ожидание приема врача.

23% говорят, что малыш переживает, но старается держаться. 8% признались, что визит к врачу вызывает сильное волнение. По словам каждой седьмой семьи (14%), ребенок боится и плачет. Для 19% многое зависит от обстановки. 36% рассказали, что их ребенок чувствует себя в поликлинике спокойно и доверяет врачам.

Самыми частыми источниками раздражения в детских поликлиниках, помимо долгого ожидания приема, родители назвали плач и крики других детей в кабинете врача (34%), а также скопление людей и шум в коридорах (28%). Кроме того, 23% опрошенных отдельно отметили поведение других маленьких пациентов, мешающее сохранять спокойствие в очереди. 19% пожаловались на резкие запахи, а 9% — на холод или духоту в кабинетах.

Хотя факторов дискомфорта много, именно шум чаще других усиливает эмоциональное напряжение детей — это отмечают многие родители. Почти половина опрошенных считают, что такая обстановка повышает тревожность, утомляет и раздражает детей. Респонденты также отметили, что визит в поликлинику становится менее комфортным из-за неблагоприятной акустической среды. И только пятая часть респондентов не замечает влияния шума на поведение ребенка.

Несмотря на стрессовую атмосферу, родители находят способы помочь своим детям чувствовать себя увереннее. Лучше всего, по данным опроса, помогает присутствие мамы или папы и быстрый прием без ожидания. Чуть реже респонденты упоминали внимательного и доброжелательного врача, а также тихую и уютную обстановку. Для каждой пятой семьи важно наличие игрушек или игрового уголка.

Врачи рекомендуют готовить ребенка к визиту заранее: спокойно объяснить, куда они идут и зачем нужен осмотр, подчеркнуть, что врач помогает детям быть здоровыми.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян с детьми в возрасте до 12 лет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил вред безалкогольного вина и пива для детей.

