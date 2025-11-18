На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герман Греф рассказал о поддержке пострадавших жителей Курска

СберСтрахование оперативно помогает пострадавшим от разрушений в Курске
true
true
true
close
Сбер

СберСтрахование связывается с людьми, потерявшими жилье в Курске, уже на следующий день после события. Об этом сообщил президент Сбера Герман Греф на форуме ЦБ «Фокус на клиента».

Для оперативного оказания помощи компания активно применяет современные технологии. Специалисты используют космические снимки для выявления разрушенных домов, связываются с их владельцами и предлагают застрахованным лицам быстрое урегулирование убытков.

«Eсли мы видим, что клиентам причинен ущерб, мы сами звоним людям, предлагаем урегулировать, не дожидаясь 30-дневного срока. Например, у нас были случаи разрушения в Курске. Мы начали обзванивать людей на следующий день, предлагать им урегулирование», — добавил Греф.

По его словам, некоторые граждане сначала не верили, что звонят именно из страховой компании.

«Нам пришлось их приглашать в офис для того, чтобы они убедились, что действительно речь идет о страховой выплате. Люди пока не очень верят, что страховые компании могут действовать таким образом», — добавил глава Сбера.

В пример Герман Греф привел ситуацию с жительницей Курска, которая вместе с детьми покинула разрушенный дом и переехала к родственникам в соседнюю область. Специалисты СберСтрахования обнаружили повреждения дома с помощью технологий и связались с женщиной. В течение недели она получила более 2 млн рублей страховой выплаты, которые можно использовать для покупки нового жилья.

