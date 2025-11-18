На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Греф заявил, что налоговым ИИ-агентом воспользуются миллионы россиян

Греф: миллионы россиян воспользуются налоговым ИИ-помощником Сбера
С января по март миллионы россиян воспользуются ИИ помощником по налоговым вычетам, разработанным Сбером, заявил президент Сбербанка Герман Греф на конференции Банка России «Фокус на клиента».

«Мы пытаемся завоевывать лояльность тем, что первыми выводим какие-то сервисы, допустим, налоговые. Мы сейчас вывели налогового агента, который помогает клиенту быстро получить налоговый вычет. Считаем, что в налоговый период, с января по март включительно, им воспользуются миллионы людей», — отметил Греф.

По его словам, стоит ожидать, что, если сервис понравится клиентам, то постепенно аналогичные инструменты появлятся и у других банков.

