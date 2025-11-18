В Сбере рассказали об адаптации проверенных практик в бизнесе

Бизнес смотрит на масштабную цифровую и GenAI-трансформацию Сбера и пробует адаптировать проверенные практики под свои реалии, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Для этого мы консолидировали собственный опыт в проекте для корпоративных клиентов — DTaaS (Digital Transformation as a Service, цифровая трансформация как сервис), дополнили его компетенциями наших технологических партнеров и предложили такую комбинацию нашим клиентам через специальную роль — менеджер по успеху клиента (Customer Success Manager, CSM)», — рассказал Ведяхин.

Он отметил, что опыт Сбера по внедрению в клиентский сервис голосовых технологий и виртуальных ассистентов актуален для телеком-операторов, компаний в сфере девелопмента и ЖКХ.

«Они используют тот же подход: снижение нагрузки на операторов кол-центра, повышение качества взаимодействия и перевод общения в омниканальные форматы», — сказал он.

По словам Ведяхина, в процессе GenAI-трансформации нужно учитывать не только технологии, но и организационный опыт.

«Важно внедрять культуру трансформации. Здесь Сбер стал «учебным кейсом» для российского корпоративного сектора. Мы не только предоставляем готовые решения, но и выступаем источником практик: от технологических инструментов до управленческих подходов», — сказал он.

Ранее Ведяхин рассказал о сформированной экосистеме решений для разработчиков.