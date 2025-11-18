В Сбере рассказали о сформированной экосистеме решений для разработчиков

Сегодня создателям ИИ-агентов не обязательно обладать навыками программирования, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что современные бигтехи уже сейчас создают более 30% кода с помощью ИИ или полностью автономно.

«В Сбере за счет внедрения ИИ-инструментов в процессы разработки продуктов мы стремимся к ускорению фаз генерации гипотез, написания и проверки кода. Для решения этих задач мы сформировали экосистему решений для разработчиков – она включает GigaCode, GigaIDE, Gitverse и другие ИИ-инструменты», — рассказал Ведяхин.

Он добавил, что ИИ является полезным инструментом для ученых.

«Модель искусственного интеллекта AlphaFold2 (разработана в Великобритании), за создание которой ее авторы получили Нобелевскую премию по химии, способствовала решению многолетней проблемы предсказания 3D-структуры белка за считанные часы», — сказал он.

По словам Ведяхина, ИИ может помочь не только с созданием продуктов.

«Уже сейчас он способен анализировать логику бизнес-процессов и предоставлять рекомендации по улучшению продаж и взаимодействия с клиентами. В перспективе ИИ будет способен самостоятельно создавать для команды качественный product vision («видение продукта»)», — отметил Ведяхин.

Он подчеркнул, что Сбер также разрабатывает ИИ-платформу для научных исследований, способную трансформироваться в полноценного цифрового сотрудника.

Ранее Ведяхин назвал генеративный ИИ одним из столпов долгосрочного развития.