В Сбере назвали генеративный ИИ одним из столпов долгосрочного развития

Ведяхин: корпорации трансформируются вокруг генеративного ИИ
Владимир Астапкович/РИА Новости

В мире сейчас корпорации повсеместно трансформируются вокруг генеративного ИИ, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что, по данным Nvidia за 2024 год, половина компаний из списка Fortune 100 уже внедрили у себя ИИ-суперкомпьютеры для разработки и эксплуатации моделей глубокого обучения.

«Сбер сейчас — одна из немногих компаний в России, обладающая собственной фундаментальной большой языковой моделью мирового уровня, которая доступна и внешним клиентам. Модель GigaChat была сразу ориентирована на работу с русскоязычными текстами, понимает культурный контекст и поддерживает до 262 тыс. токенов (около 350 страниц A4), что обеспечивает высокое качество ответов в сложных запросах пользователей», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что Сбер поддерживает и предоставляет свою экспертизу по генеративной ИИ-трансформации.

«С 2024 года реализовано более 100 GenAI-кейсов с крупнейшими клиентами ИТ-бизнеса. Компании уже используют GenAI-инструменты Сбера», — сказал Ведяхин.

