В России снизилось строительство микроквартир

«Известия»: доля малогабаритного жилья в российских городах снизилась до 8,6%
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

За последние шесть месяцев доля малометражных студий в общем объеме предложения застройщиков в крупных российских городах сократилась до 8,6%. Об этом сообщили «Известиям» участники рынка.

По их данным, сокращение предложения малогабаритного жилья зафиксировано в большинстве мегаполисов. Тренд на снижение объемов строительства таких квартир начался во второй половине 2024 года после запрета на возведение жилья площадью менее 28 кв. м в Москве, рассказали в «Движение.ру». В начале 2025 года аналогичный запрет был введен в Московской области, а в перспективе, по оценке экспертов, к примеру столицы могут последовать и другие регионы России.

Наибольшее сокращение доли микростудий наблюдалось в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону. При этом в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске, Самаре и Воронеже доля малогабаритного жилья практически не изменилась. Рост предложения отмечался в Волгограде, Челябинске, Казани и Омске.

Ранее в Госдуме раскрыли, что такое «период охлаждения» при сделках с недвижимостью.

