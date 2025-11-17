На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внешний долг РФ по отношению к ВВП опустился до одного из самых низких уровней в истории

РИА: соотношение внешнего долга РФ к ВВП снизилось до 14%
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Внешний долг России по итогам третьего квартала снизился до 14% ВВП. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных Центробанка и Росстата.

Более низкое значение в новейшей истории фиксировалось лишь однажды — в четвертом квартале 2024 года, когда показатель опустился до рекордных 13,3%.

За квартал доля внешнего долга в структуре экономики уменьшилась на 0,7%. Одновременно сократилась и задолженность в пересчете на одного гражданина страны — до 2087 долларов против 2195 долларов кварталом ранее.

Максимальный уровень внешнего долга РФ по отношению к ВВП был зафиксирован в 1999 году — 91%, а рекорд по задолженности на душу населения — в 2013 году, когда показатель достигал 5072 долларов.

Общий объем внешнего долга РФ на 1 октября составил $305 млрд, сократившись за квартал почти на 5%.

25 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия обладает одним из самых низких в мире соотношений госдолга к валовому внутреннему продукту.

Для сравнения он привел данные соотношений госдолга других стран к ВВП. По его словам, этот показатель у Италии составляет 137%, у Франции — 111%, Испании — 108%. Помимо этого, высокие показатели наблюдаются в Великобритании, Германии, Польше и Турции.

Ранее Россия вошла в пятерку экономических лидеров мира.

