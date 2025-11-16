Глава МИД Франции прокомментировал возможность возвращения Киевом репарационного кредита

Глава МИД Франции Барро: кредит Украине под активы РФ не будет возвращен Киевом

Беспроцентный кредит Украине в размере €140 млрд, который Европейский союз планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов РФ, не будет возвращен Киевом. Об этом в интервью France Info заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что у ЕС есть свои требования относительно этого кредита. Для его выделения необходимо участие партнеров по G7, чтобы они разделили финансовый риск по займу, который, «конечно, не гарантированно будет возвращен».

Барро добавил, что выдача Украине репарационного кредита не должна привести к конфискации российских активов, замороженных в Европе, ведь это стало бы причиной юридических проблем.

В октябре премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски.

По его мнению, странам Европы в случае использования российских средств надо будет готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее премьер Словакии подтвердил свое несогласие с передачей Украине активов России.