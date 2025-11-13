Китай готов к диалогу с Нидерландами по Nexperia

Китай готов к переговорам с представителями Нидерландов по ситуации с Nexperia

Китай готов провести переговоры с представителями Нидерландов, чтобы решить проблемы с производителем полупроводников Nexperia. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун, передает РИА Новости.

По его словам, с момента возникновения проблемы с Nexperia Китай действовал ответственно в интересах сохранения стабильности и безопасности глобальных цепочек поставок, проводил консультации с Нидерландами и согласился с требованием министерства экономики Нидерландов направить их представителей в Китай для проведения консультаций.

Хэ Ядун отметил, что КНР надеется на сотрудничество Нидерландов в решении этой проблемы.

В середине октября правительство Нидерландов утвердило чрезвычайный приказ, запрещающий Nexperia в течение года перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Целью этой меры была названа защита экономической безопасности Нидерландов и Европы после того, как действия главы Nexperia Чжан Сюэчжэна вызвали подозрения у Амстердама. При этом Nexperia China разрешила своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.

Ранее США и Китай договорились возобновить поставки чипов.