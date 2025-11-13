На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МТС и ФАС урегулировали спор о повышении тарифов

МТС и ФАС урегулировали спор по повышению тарифов весной 2024 года
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

МТС и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, связанный с повышением тарифов на мобильную связь в 2024 году. Соответствующее мировое соглашение стороны подписали в Девятом арбитражном апелляционном суде, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«ПАО «МТС» и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет», — заявили в МТС.

В октябре прошлого года ФАС обязала ПАО «МТС» направить в российский бюджет 3 млрд рублей, которые, по данным ведомства, компания получила незаконным путем. В ведомстве тогда подчеркнули, что в апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. В ФАС отметили, что рост тарифов не был экономически обоснованным, также это привело к ущемлению интересов абонентов.

Ранее замглавы ФАС ушел с поста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами