МТС и ФАС урегулировали спор о повышении тарифов

МТС и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, связанный с повышением тарифов на мобильную связь в 2024 году. Соответствующее мировое соглашение стороны подписали в Девятом арбитражном апелляционном суде, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«ПАО «МТС» и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет», — заявили в МТС.

В октябре прошлого года ФАС обязала ПАО «МТС» направить в российский бюджет 3 млрд рублей, которые, по данным ведомства, компания получила незаконным путем. В ведомстве тогда подчеркнули, что в апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. В ФАС отметили, что рост тарифов не был экономически обоснованным, также это привело к ущемлению интересов абонентов.

Ранее замглавы ФАС ушел с поста.