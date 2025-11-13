МТС запустила сервис для управления малым бизнесом

МТС представила сервис на базе ИИ для звонков и работы с клиентами

МТС представила сервис для звонков и работы с клиентами МТС Optimus, созданный на базе ИИ, сообщает пресс-служба компании.

С помощью сервиса представители малого бизнеса смогут записывать и расшифровывать рабочие встречи, превращать их в заметки и список задач, а также работать с клиентской базой.

После подключения к сервису с помощью МТС ID пользователю становится доступен набор инструментов для эффективной работы: автоматическая запись разговоров и интеллектуальные саммари от ИИ, контекстный поиск по расшифровкам и список задач, привязанный к карточкам контактов. В компании отметили, что сервис представлен также и веб-версией, которая синхронизируется с мобильным приложением. Клиенты смогут зафиксировать заказ из разговоров, добавить контакт или поставить задачу.

Встроенный каталог позволяет быстро прикреплять товары и услуги к заказам. В будущем пользователи смогут подключать к платформе сотрудников и работать со звонками со своих мобильных устройств в едином облаке.

Записи телефонных разговоров сохранятся на протяжении трех месяцев, а срок хранения расшифровки не ограничен. В МТС отметили, что все данные будут храниться на защищенных серверах. В ближайшее время планируется запуск дополнительных опций для защиты от нежелательных звонков.

По словам вице-президента по корпоративному бизнесу МТС Олега Алдошина, мобильная связь является главным рабочим инструментом для предпринимателей и самозанятых.

«МТС Optimus подключается как услуга в пару шагов и помогает не терять важное: не просто записывает и расшифровывает разговоры, но и позволяет быстро находить нужные звонки, вникать в суть и сразу переходить к действиям — управлять задачами в таск-трекере, работать с историей взаимодействий, заказами и клиентами прямо внутри приложения. Кроме этого, система интуитивно направляет пользователя по интерфейсу и подсказывает, какие шаги стоит предпринять», — сказал он.