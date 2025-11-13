На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цены на бензин в России немного снизились впервые за долгое время

Цены на бензин в РФ с 6 по 10 ноября снизились менее чем на 1%
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Потребительские цены на бензин в России с 6 по 10 ноября снизились на 0,18%. Об этом сообщил Росстат, передает «Интерфакс».

Последний раз недельные потребительские цены на бензин понижались с 12 по 18 марта 2024 года на 0,04%.

Годовые цены к 10 ноября увеличились на 11,91%. При этом официальная инфляция за этот период, как отмечает агентство, составляла 5,32%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 10 ноября была на уровне 65,35 руб. Стоимость литра Аи-92 — 62,25 руб., Аи-95 — 67,34 руб., Аи-98 — 87,90 руб.

С начала осени в российских регионах ряд АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина из-за его нехватки и перебоев в поставках. Некоторые сети ограничили отпуск бензина на уровне в 10–20 л на посетителя.

С конца июля по конец сентября количество продающих бензин АЗС сократилось на 360 объектов — это около 1,6% от всех АЗС в стране.

Ранее власти Забайкалья попросили правительство помочь с доставкой бензина.

